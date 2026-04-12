C’è una parola che più di altre sembra definire il nostro tempo, gli estremi. È da qui che prende avvio la riflessione di Gianluca Ansalone (fellow del Centro Studi Strategici Internazionali (CISS) della Luiss, analista geopolitico, già al Copasir e alla Presidenza della Repubblica) nel suo saggio Estremi. Il mondo in bilico tra caos e polarizzazione, pubblicato da Guerini e Associati e arricchito dalla prefazione di Francesco Rutelli. Il libro affronta uno dei temi più urgenti del dibattito contemporaneo, comprendere perché il mondo sembri sempre più diviso, radicalizzato, incapace di trovare punti di equilibrio. Non si tratta solo di politica, ma di un fenomeno trasversale che attraversa società, economia, tecnologia e cultura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Estremi”: il mondo raccontato da Gianluca Ansalone attraverso la lente della polarizzazione

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