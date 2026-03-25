Dal 21 al 23 aprile si svolge a Rimini la fiera internazionale Macfrut 2026, dedicata al settore ortofrutticolo. L’evento vede la partecipazione di dieci sedi estere dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che presenta uno stand di circa 300 metri quadrati. La manifestazione riunisce operatori e aziende del settore provenienti da diversi paesi e rappresenta una delle principali occasioni di confronto nel settore agricolo e ortofrutticolo.

A Rimini uno stand da 300 metri quadri curato dall’Aics. In agenda panel tematici e degustazioni, delegazioni da dieci Paesi La Cooperazione italiana partecipa a Macfrut 2026, la fiera internazionale di riferimento per la filiera ortofrutticola, in programma dal 21 al 23 aprile al Rimini Expo Centre, con uno stand di circa 300 metri quadrati, la presenza di dieci Sedi estere dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), delegazioni istituzionali e produttori provenienti dai Paesi partner. In agenda anche tre panel tematici dedicati ad agroecologia, sviluppo rurale e strumenti finanziari per lo sviluppo sostenibile.... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, a Macfrut delegazioni da dieci sedi da tutto il mondo

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