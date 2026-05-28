Comunicato Stampa | ‘Il Segno della Memoria 100 anni dell' Ossario del Pasubio'
A cento anni dalla sua inaugurazione, l'Ossario del Pasubio rimane un simbolo della memoria collettiva e del sacrificio. La struttura, dedicata ai caduti della Prima guerra mondiale, continua a rappresentare un punto di riferimento per le nuove generazioni. L’anniversario viene celebrato come un momento di riflessione sulla storia e sulla pace. La commemorazione si svolge con eventi che coinvolgono visitatori e rappresentanti istituzionali.
A cento anni dalla sua inaugurazione, l'Ossario del Pasubio continua a parlare alle nuove generazioni come luogo simbolo della memoria collettiva, del sacrificio e della pace. Proprio per celebrare questo importante anniversario, nasce la mostra ‘Il Segno della Memoria, 100 anni dell'Ossario del Pasubio', che sarà ospitata dal 5 al 19 giugno a palazzo Toaldi Capra, una dimora storica di Schio, proponendo un percorso di riflessione storica e civile dedicato a uno dei luoghi più significativi della Grande Guerra nel territorio veneto. Inaugurazione venerdì 5 giugno, alle 19. E oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco (FdI), ha presentato la mostra, assieme allo storico Mauro Passarin, al dott. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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