Comune europeo dello Sport 2028 Bellaria Igea Marina sotto esame | arriva la commissione Aces

La commissione Aces arriverà a Bellaria Igea Marina nel prossimo fine settimana per esaminare la candidatura della città come Comune europeo dello Sport 2028. La visita fa parte del processo avviato dall’amministrazione locale per ottenere questo riconoscimento. Durante la visita, la commissione valuterà i progetti e le infrastrutture sportive presenti nel territorio. La decisione finale sulla candidatura sarà comunicata successivamente.

Il prossimo fine settimana, Bellaria Igea Igea Marina vivrà una tappa significativa nel percorso avviato dall’amministrazione per ottenere il titolo di “Comune europeo dello Sport 2028”. In programma infatti, tra sabato 30 e lunedì 1° giugno, la visita sul territorio della Commissione di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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