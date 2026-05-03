Bellaria Igea Marina | 4,5 milioni per strade sport e cultura

A Bellaria Igea Marina sono stati stanziati 4,5 milioni di euro destinati a interventi su strade, strutture sportive e iniziative culturali. Nei prossimi mesi, sarà rifatta la viabilità di via Ovidio, che subirà modifiche a causa di nuovi cantieri. Inoltre, è prevista la costruzione di una palestra dedicata ai giovani atleti della zona, con dettagli sul luogo di realizzazione ancora da definire.

? Cosa scoprirai Come cambierà la viabilità di via Ovidio dopo i nuovi cantieri?. Dove sorgerà la nuova palestra per i giovani atleti locali?. Cosa diventerà l'ex Fornace Vannoni con il progetto Cineporto?. Quando si concluderanno i lavori per la nuova cittadella dello sport?.? In Breve Via Ovidio riceverà 700mila euro per nuovi lavori stradali entro il 2027.. Investimento di 2,5 milioni per nuova palestra in via Bellini con Credito sportivo.. Recupero ex Fornace Vannoni con 1,27 milioni per il nuovo Cineporto.. Contributo regionale di 700mila euro per l'appalto affidato a R.R. Costruzioni.. Fino al 2027, tre grandi progetti infrastrutturali da circa 4,5 milioni di euro trasformeranno il volto di Bellaria Igea Marina attraverso interventi strategici su strade, sport e cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bellaria Igea Marina: 4,5 milioni per strade, sport e cultura Notizie correlate Estate alle porte, a Bellaria Igea Marina nuove regole per traffico e sosta: come cambia la viabilitàL’entrata nel vivo nella bella stagione, impreziosita a Bellaria Igea Marina da tanti eventi a grande richiamo di pubblico, dallo sport alla musica,... Leggi anche: Bellaria Igea Marina: studenti fioristi vincono in Canada, un progetto didattico premia la cura del territorio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tabellino partita Forlì Football Club 1919 vs Bellaria Igea Marina 1956; Con il Trofeo del Gelso di 4° categoria maschile scatta domani la lunga stagione organizzativa del Circolo Tennis Venustas; Ufficiali date e sedi del Campionato Italiano giovanile; Incidente nel sottopasso, scontro tra auto e scooter: feriti due giovani, uno resta incastrato sotto il veicolo. Bellaria Film Festival il programma dal 6 al 10 maggioCinque giornate di proiezioni, incontri, masterclass, di visioni e di riflessione sul cinema, con oltre 60 film tra i concorsi (Casa Rossa, Gabbiano ... corriereromagna.it Meteo Bellaria Igea Marina OggiA Bellaria Igea Marina oggi sarà una giornata prevalentemente serena. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 16 e sarà di 21°C, la minima di 9°C alle ore 6. I ven ... ilmeteo.it Bellaria Igea Marina, scontro tra auto e scooter: due minorenni in ospedale, uno è grave - facebook.com facebook