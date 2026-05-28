Comune di Salerno De Luca prepara la Giunta Fico | Gli ho mandato un messaggio di auguri

Da salernotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Salerno sta definendo la composizione della nuova Giunta comunale, con l’obiettivo di renderla operativa a breve. Si ipotizza una squadra di assessori con forte connotazione politica, selezionati tra professionisti già esperti, pronti a intervenire sulle priorità dell’amministrazione. Nel frattempo, un rappresentante di un altro ente ha inviato un messaggio di auguri al primo cittadino.

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Il sindaco Vincenzo De Luca è al lavoro per ufficializzare la nuova Giunta. Secondo indiscrezioni, in queste ore starebbe prende forma l’ipotesi di una squadra di assessori a forte connotazione politica, composta da profili già esperti, chiamati a lavorare immediatamente sulle principali priorità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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