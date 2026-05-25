Vincenzo De Luca torna sindaco | gli auguri dell' Arcivescovo di Salerno

Notizia in breve

L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno ha inviato gli auguri a Vincenzo De Luca, in seguito alla sua riconferma come sindaco. La comunicazione è arrivata dopo l’esito delle elezioni, che ha confermato De Luca alla guida del Comune. Non sono stati forniti dettagli su ulteriori dichiarazioni o contenuti specifici del messaggio.