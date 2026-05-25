Vincenzo De Luca torna sindaco | gli auguri dell' Arcivescovo di Salerno
L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno ha inviato gli auguri a Vincenzo De Luca, in seguito alla sua riconferma come sindaco. La comunicazione è arrivata dopo l’esito delle elezioni, che ha confermato De Luca alla guida del Comune. Non sono stati forniti dettagli su ulteriori dichiarazioni o contenuti specifici del messaggio.
Appresa la notizia dell’affermazione elettorale di Vincenzo De Luca quale prossimo sindaco, l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi ha augurato a lui un proficuo lavoro per il bene comune di tutto il popolo salernitano, rinnovando la cordiale disponibilità alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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