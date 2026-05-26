Vincenzo De Luca è stato riconfermato sindaco di Salerno, ottenendo il suo quinto mandato a 77 anni. La vittoria arriva a 33 anni dalla prima elezione nel 1990. De Luca ha ottenuto il sostegno elettorale e continuerà a guidare la città. La sua riconferma segna un record nella politica italiana, dove nessun altro ha raggiunto un simile traguardo.

A 77 anni Vincenzo De Luca conquista il suo quinto mandato da sindaco di Salerno, scrivendo una pagina senza precedenti nella politica italiana. Lo “sceriffo” torna a Palazzo Guerra dopo una campagna elettorale giocata senza simboli di partito e senza il sostegno del campo largo. Vincenzo De Luca torna sindaco di Salerno per la quinta volta, a distanza di 33 anni dalla sua prima elezione nel 1993. Il successo è arrivato senza simboli ufficiali di partito e senza il sostegno del cosiddetto campo largo, considerando che Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno appoggiato un altro candidato. Laureato in storia e filosofia, De Luca inizia il proprio percorso politico come giovane segretario del Pci salernitano, insegnando anche alle scuole superiori. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Vincenzo De Luca ancora sindaco di Salerno: quinto mandato a 33 anni dalla prima elezione

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