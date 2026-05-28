Comunali il voto sospeso nel limbo | trionfa Cannizzaro ma il dopo elezioni diventa un giallo politico

A Reggio Calabria, il risultato elettorale ha visto il candidato Cannizzaro ottenere la vittoria con oltre il 50% dei voti. Tuttavia, l’esito ufficiale delle operazioni di scrutinio e la certificazione del risultato sono ancora in sospeso. Le procedure amministrative non sono state concluse, lasciando il voto in uno stato di stallo ufficiale. La situazione crea incertezza sulla validità definitiva dell’esito elettorale.

A Reggio Calabria il verdetto politico è arrivato forte, netto, quasi brutale. Ma quello burocratico continua incredibilmente a latitare. E così, mentre la città prova a metabolizzare la travolgente affermazione del centrodestra guidato da Francesco Cannizzaro, il post-elezioni si trasforma. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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