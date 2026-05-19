Elezioni comunali Nasce un nuovo progetto politico | in 4 uniscono le forze in vista del voto
In vista delle prossime elezioni comunali, quattro personaggi annunciano la nascita di un nuovo progetto politico. Si tratta di Pasquale Bruno, Antonio Comella, Arturo Spina e Antonio Tatone, che uniscono le loro forze per presentarsi agli elettori della comunità di Casaluce. La loro alleanza è stata comunicata ufficialmente in un momento in cui si stanno definendo le candidature e le strategie per le imminenti consultazioni amministrative.
Pasquale Bruno, Antonio Comella, Arturo Spina e Antonio Tatone lanciano ufficialmente un nuovo progetto politico in vista delle prossime elezioni amministrative che interesseranno la comunità di Casaluce.Un’iniziativa che nasce, spiegano i promotori, da una “piena e profonda convergenza. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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