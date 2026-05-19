Elezioni comunali Nasce un nuovo progetto politico | in 4 uniscono le forze in vista del voto

In vista delle prossime elezioni comunali, quattro personaggi annunciano la nascita di un nuovo progetto politico. Si tratta di Pasquale Bruno, Antonio Comella, Arturo Spina e Antonio Tatone, che uniscono le loro forze per presentarsi agli elettori della comunità di Casaluce. La loro alleanza è stata comunicata ufficialmente in un momento in cui si stanno definendo le candidature e le strategie per le imminenti consultazioni amministrative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui