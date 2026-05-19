Elezioni comunali Nasce un nuovo progetto politico | in 4 uniscono le forze in vista del voto

Da casertanews.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle prossime elezioni comunali, quattro personaggi annunciano la nascita di un nuovo progetto politico. Si tratta di Pasquale Bruno, Antonio Comella, Arturo Spina e Antonio Tatone, che uniscono le loro forze per presentarsi agli elettori della comunità di Casaluce. La loro alleanza è stata comunicata ufficialmente in un momento in cui si stanno definendo le candidature e le strategie per le imminenti consultazioni amministrative.

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Pasquale Bruno, Antonio Comella, Arturo Spina e Antonio Tatone lanciano ufficialmente un nuovo progetto politico in vista delle prossime elezioni amministrative che interesseranno la comunità di Casaluce.Un’iniziativa che nasce, spiegano i promotori, da una “piena e profonda convergenza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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