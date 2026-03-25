Nelle ore che hanno preceduto il referendum, il fronte del ’Sì’ ha ricevuto un supporto inaspettato da uno dei due fondatori del moderno centrosinistra. Tuttavia, un rappresentante ha precisato che si trattava di un voto politico più che di una valutazione sul merito della questione. Le elezioni sono, comunque, un’altra storia e non si sono lasciate influenzare direttamente da questa posizione.

Il fronte del ’Sì’ al referendum aveva incassato un sostegno inaspettato a poche ore dal voto: quello di uno dei due ’fondatori’ del moderno centrosinistra. il professore Arturo Parisi, già docente di Sociologia all’Università di Bologna, e soprattutto fondatore dell’Ulivo insieme a Romano Prodi, ha spiegato ancora una volta il suo sostegno alla riforma ed esaminato i motivi per cui, alla fine, a trionfare è stato il ’No’, piuttosto che il ’Sì’. Professore Parisi, hanno vinto le ragioni del ‘No’. Il Paese ha avuto paura di cambiare? "Diciamo che le croci sul ’No’ sono state di gran lunga superiori di quelle su ’Sì’. Corredate dalle ragioni con le quali i sostenitori del ’No’ hanno invitato a respingere la proposta di Riforma proposta dal Governo Meloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parisi e la sconfitta del ’Sì’: "Voto politico, non nel merito. Ma le elezioni sono altra cosa"

Articoli correlati

Costa (Forza Italia): "Non è un voto politico. Entriamo nel merito"Onorevole Enrico Costa, deputato di Forza Italia e promotore delle ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia, il giudice della...

Leggi anche: Referendum, delusione Fi per la sconfitta: voto politico ma avanti

Una selezione di notizie su Parisi e la sconfitta del 'Sì' Voto...

Temi più discussi: Parisi e la sconfitta del ’Sì’: Voto politico, non nel merito. Ma le elezioni sono altra cosa; Voto con la Sinistra del Sì, tenendo conto dei limiti e contro i manicheismi moralisti; La Fiorentina cala il poker: Vanoli travolge la Cremonese, Nicola in caduta libera; Poker viola: la gioia di Vanoli, Parisi, Dodô e Mandragora Serie A Enilive.

La Fiorentina stravince lo scontro diretto con la Cremonese: 1-4Una serata nera, una sconfitta pesante in chiave salvezza. La Cremonese cade allo Zini contro la Fiorentina. Il 4-1 ... cremonaoggi.it

CorSport: Per una volta la classifica non fa testo. Parisi più di DimarcoL'analisi di Alberto Polverosi sulle colonne del quotidiano ... msn.com

Maradona Story Diego ci prova in diretta con Heather Parisi #passionapoli #amarcord #maradona #rai - facebook.com facebook

Attenta Fiorentina: ora #Parisi attira interessi importanti x.com