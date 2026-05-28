Comunali Calenda scarica Cannizzaro e Antoniozzi attacca | Posizione incomprensibile e offensiva
Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ha criticato duramente Carlo Calenda per le sue dichiarazioni sul sindaco di Reggio Calabria e deputato. Antoniozzi ha definito le affermazioni di Calenda come incomprensibili e offensive. La discussione riguarda la posizione di Calenda nei confronti di Cannizzaro, che ha portato a un attacco pubblico da parte di Antoniozzi.
Duro affondo del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, contro Carlo Calenda dopo le recenti dichiarazioni sul sindaco di Reggio Calabria e deputato Francesco Cannizzaro. Secondo Antoniozzi, il comportamento del leader di Azione sarebbe “francamente incomprensibile”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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