Comunali Calenda scarica Cannizzaro e Antoniozzi attacca | Posizione incomprensibile e offensiva

Da reggiotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ha criticato duramente Carlo Calenda per le sue dichiarazioni sul sindaco di Reggio Calabria e deputato. Antoniozzi ha definito le affermazioni di Calenda come incomprensibili e offensive. La discussione riguarda la posizione di Calenda nei confronti di Cannizzaro, che ha portato a un attacco pubblico da parte di Antoniozzi.

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Duro affondo del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, contro Carlo Calenda dopo le recenti dichiarazioni sul sindaco di Reggio Calabria e deputato Francesco Cannizzaro. Secondo Antoniozzi, il comportamento del leader di Azione sarebbe “francamente incomprensibile”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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