Comunali Calenda scarica Cannizzaro e Antoniozzi attacca | Posizione incomprensibile e offensiva

Notizia in breve

Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ha criticato duramente Carlo Calenda per le sue dichiarazioni sul sindaco di Reggio Calabria e deputato. Antoniozzi ha definito le affermazioni di Calenda come incomprensibili e offensive. La discussione riguarda la posizione di Calenda nei confronti di Cannizzaro, che ha portato a un attacco pubblico da parte di Antoniozzi.