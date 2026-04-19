Comunali Antoniozzi | A Reggio vittoria al primo turno la nostra lista è innovativa

Durante un intervento pubblico, un rappresentante politico ha espresso fiducia nella vittoria al primo turno alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, sottolineando che la lista di cui fa parte è innovativa. Ha aggiunto che, sebbene sia convinto del risultato, preferisce mantenere un atteggiamento umile e collaborativo con il sindaco in carica, chiamando alla collaborazione con passione e umiltà.

“Credo che a Reggio Calabria vinceremo al primo turno ma non mi piace fare lo sborone. Dobbiamo lavorare insieme al sindaco Cannizzaro con passione e umiltà”.Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Reggio Calabria è una delle 14 città metropolitane.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gattinoni apre la sede elettorale: "Obiettivo vittoria al primo turno" Una raccolta di contenuti Elezioni Reggio Calabria, Antoniozzi commenta il primo sondaggio: non voglio fare lo sborone, ma vinceremo al primo turnoCredo che a Reggio Calabria vinceremo al primo turno ma non mi piace fare lo sborone. Dobbiamo lavorare insieme al Sindaco Cannizzaro con passione e umiltà. E’ quanto afferma il vicecapogruppo di Fr ... strettoweb.com Elezioni Comunali Reggio, almeno 12 liste per Cannizzaro: 7 partiti e 5 civiche. Tante sorprese nei NOMI dei candidatiAd una settimana esatta dal gong (sabato prossimo, 25 aprile, bisognerà presentare ufficialmente le liste), il quadro delle elezioni comunali in programma per 24 e 25 maggio a Reggio Calabria è sempre ... strettoweb.com