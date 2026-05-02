Torre Guaceto la Casa dei Moderati attacca | Scelta incomprensibile su Epifani

A Brindisi, si sono riaccese le tensioni all’interno della maggioranza di centrodestra dopo che il sindaco ha deciso di non rinnovare la nomina di Giampiero Epifani nel consiglio di amministrazione del consorzio che gestisce la riserva di Torre Guaceto. La decisione ha suscitato reazioni da parte della Casa dei Moderati, che ha definito la scelta incomprensibile. La vicenda ha acceso un ulteriore fronte politico nel territorio.

BRINDISI - Nuove tensioni nella maggioranza di centrodestra dopo la decisione del sindaco Giuseppe Marchionna di non confermare Giampiero Epifani nel Consiglio di amministrazione del consorzio di gestione della riserva di Torre Guaceto. Una scelta che ha provocato la dura presa di posizione della.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Stallo e nubi su Torre Guaceto, il Comune di Carovigno fa la sua mossa: incontro pubblicoCAROVIGNO - Il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, ha convocato un'assemblea cittadina urgente su Torre Guaceto per domani, venerdì 10 aprile... Torre Guaceto, Carovigno tira dritto su Roma: "Brindisi chiarisca le motivazioni"CAROVIGNO - Carovigno tira dritto sulla candidatura di Erica Roma alla presidenza del Consorzio di Torre Guaceto, nonostante le resistenze di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Torre Guaceto, la Casa dei Moderati attacca: Scelta incomprensibile su Epifani; Torre Guaceto, Roma ritira la candidatura: tutto da rifare per la presidenza; Le 10 spiagge più belle e selvagge d’Italia: ecco dove trovare pace e natura; Mel Gibson, ciak a Torre Guaceto per il nuovo film The Resurrection: oasi blindata fino al 5 maggio. Torre Guaceto, Roma ritira la candidatura: tutto da rifare per la presidenzaNuovo rinvio per la nomina del presidente del consorzio di Torre Guaceto: a poche ore dall’assemblea di ieri Erica Roma ha ritirato la propria candidatura, ed i tre soci (i comuni ... quotidianodipuglia.it Torre Guaceto, piantati 9mila nuovi alberi per la riforestazione: nascerà un boscoTutto grazie alla sinergia tra Fondazione Sylva, organizzazione no-profit che si occupa di rigenerazione ambientale, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Agricola Guaceto e Athora TORRE GUACETO - ... lagazzettadelmezzogiorno.it Nuovo rinvio per la nomina del presidente del consorzio di Torre Guaceto - facebook.com facebook A Torre Guaceto Mel Gibson posa con la statuetta di San Nicola: lo scatto dal set di «The Resurrection of the Crist» x.com