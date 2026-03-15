Election Day in Provincia | Gafforelli-Gandolfi alle urne quasi tremila amministratori

In provincia di Bergamo si svolge l’Election Day con quasi tremila amministratori chiamati alle urne. La competizione si concentra su un aspetto numerico più che sulla partecipazione popolare, poiché il risultato dipende da un meccanismo che attribuisce diverso peso alle schede elettorali. La sfida tra i candidati Gafforelli e Gandolfi si svolge in un contesto dove pochi decisori influenzano l’esito finale.

Bergamo. Una sfida di numeri, non di popolo: il destino di via Tasso è nelle mani di pochi con un meccanismo che rende alcune schede più importanti di altre. Oggi, domenica 15 marzo, si vota per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Bergamo. Alle urne non sono chiamati i cittadini, ma gli amministratori: è l’effetto della Legge Delrio del 2014, che ha abolito il voto diretto declassando l’istituzione a ente di secondo livello. Tra sindaci e consiglieri comunali, a decidere chi guiderà la Provincia nei prossimi quattro anni saranno 2.928 elettori di 240 Comuni bergamaschi. Sono esclusi i tre commissariati, tutti nell’ultimo mese: Valbondione, Sarnico e Montello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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