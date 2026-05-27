Azione gela FdI su Roma e Milano | Prima si capisca quando si vota Perché Calenda dice no all’election day

Azione ha chiesto chiarimenti sull’eventuale data delle elezioni, chiedendo di sapere quando si voterà. La questione riguarda Roma e Milano, dove il partito ha sollevato dubbi sulla tempistica. Intanto, Calenda si è espresso contro l’idea di un “election day” unificato, senza specificare le motivazioni. La discussione si concentra sulla tempistica delle elezioni, non solo sulle alleanze, e riguarda i tempi di convocazione e le modalità di voto.

Per Azione quando si parla di alleanze il punto non è solo con chi. È anche quando. Se davvero il centrodestra, in primis Fratelli d’Italia e Forza Italia, vuole aprire un canale con il partito di Carlo Calenda in vista delle prossime comunali di Roma e Milano, una delle condizioni politiche da sciogliere, spiegano a Open, riguarda il calendario: no all’ election day con le Politiche. L’idea di accorpare il voto amministrativo con quello nazionale, che sta prendendo quota a destra, viene vista dai centristi di Azione come fumo negli occhi. Tra i parlamentari se ne parlano quasi come una precondizione a qualsiasi futuribile intesa. Alle Politiche correranno da soli, su questo, spiegano, non ci sono dubbi. 🔗 Leggi su Open.online

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