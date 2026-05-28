A Compito, frazione, ha vissuto un episodio insolito quando un’arnia è stata scoperta vicino a una zona abitata. Le api hanno invaso alcune abitazioni, costringendo i residenti a rimanere chiusi in casa. Le autorità hanno rimosso l’alveare, mentre alcuni vicini hanno raccolto il miele che si è sparso sul suolo. Non sono stati segnalati danni o feriti.

Questo articolo usa ironia e linguaggio vernacolare per commentare fatti reali A Compito, frazione di Chiusi della Verna, la quiete appenninica è stata interrotta da un’invasione di api che ha trasformato il borgo in una succursale del cartone animato “Ape Maya”, ma con meno sigla e più panico alle finestre. Da lunedì pomeriggio numerosi sciami hanno cominciato a comparire tra le abitazioni, costringendo diversi residenti a barricarsi in casa. Porte chiuse, finestre sigillate e movimento ridotto al minimo: praticamente il lockdown, ma stavolta con il ronzio invece dei bollettini. Particolare apprensione tra anziani e famiglie con bambini, mentre gli insetti hanno continuato a presidiare il centro abitato come se dovessero aprire una sede distaccata dell’alveare comunale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Compito assediata dalle api: residenti chiusi in casa, miele gratis solo per chi sopravvive

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