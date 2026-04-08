Orrore a Nocera | gattini chiusi in un sacco e lasciati morire solo uno sopravvive

A Nocera, nel salernitano, tre gattini sono stati rinvenuti all’interno di un sacchetto di carbone abbandonato. Due di loro sono morti, mentre uno è stato trovato vivo e trasportato in un rifugio. La scoperta ha suscitato sdegno tra i residenti e le autorità stanno indagando sull’accaduto. Il sacchetto con i gattini è stato segnalato alle forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche del caso.

Orrore a Nocera, nel salernitano, dove tre gattini sono stati trovati abbandonati all’interno di un sacchetto destinato al carbone, lasciati a morire. Solo uno dei piccoli è riuscito a sopravvivere, mentre per gli altri due non c’è stato nulla da fare. A fare la drammatica scoperta è stato l’imprenditore conserviero Giovanni D’Acunzi, proprietario dell’area in cui è avvenuto il ritrovamento. Profondamente scosso, ha denunciato l’accaduto, definendolo un gesto gravissimo: “Un atto che non solo rappresenta un reato, ma che pone interrogativi sulla sensibilità e sul rispetto verso gli animali”. Il piccolo sopravvissuto è stato immediatamente soccorso e portato da un veterinario. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Orrore a Nocera: gattini chiusi in un sacco e lasciati morire, solo uno sopravvive Orrore nelle campagne: due conigli chiusi in un sacco, uno trovato mortoMIGGIANO – Un gesto di una crudeltà disarmante è stato scoperto alla periferia di Miggiano lo scorso 8 febbraio. Leggi anche: Orrore nel Foggiano, cuccioli chiusi in un sacco e gettati in un dirupo: salvati da alcuni passanti Roma, orrore a Tor Tre Teste: gattina seviziata, è in condizioni gravissimeUn episodio di violenza inaudita scuote Roma. Nel quartiere Tor Tre Teste, una gattina randagia è stata trovata in condizioni disperate dopo essere stata ... romadailynews.it Nocera, tre gattini gettati in un sacco del carbone, uno sopravviveUn episodio di estrema crudeltà scuote la comunità di Nocera Superiore. Giovanni D'Acunzi, imprenditore conserviero, ha denunciato il ritrovamento di tre gattini ... ilmattino.it