Chirurgia mininvasiva il Policlinico raddoppia | arriva il secondo robot Da Vinci Xi per tagliare le liste d' attesa
Il Policlinico di Foggia ha installato un secondo robot chirurgico Da Vinci Xi, aumentando così le capacità di intervento minimamente invasivo. Questa mossa mira a ridurre i tempi di attesa per i pazienti e a migliorare le procedure chirurgiche offerte dalla struttura. La nuova apparecchiatura si aggiunge alla precedente, rafforzando la presenza di tecnologie di ultima generazione nel reparto di chirurgia.
Il Policlinico di Foggia consolida il proprio ruolo di centro di eccellenza nel panorama sanitario nazionale con l’installazione della seconda piattaforma robotica di ultima generazione Da Vinci Xi.Questo importante investimento tecnologico rappresenta un ulteriore passo avanti verso una.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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