Manfredonia incubo processionaria ai Comparti | l’ordinanza del sindaco

Il sindaco di Manfredonia ha emesso un’ordinanza per affrontare l’infestazione di processionaria del pino nei Comparti. L’ordinanza stabilisce misure di prevenzione e intervento per tutelare l’igiene e la sanità pubblica. La decisione arriva in seguito alla diffusione dell’insetto, che rappresenta un rischio per le aree interessate. La misura riguarda specificamente il trattamento degli alberi e la gestione dell’emergenza sul territorio comunale.

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL’INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA) SUL TERRITORIO COMUNALE.Il SINDACOPRESO ATTO della nota del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL Foggia, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 17424 del 18032026, con la quale è stata segnalata la presenza di infestazione da processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) nella pineta del Comparto CA1, ed in particolare nell’area a verde alle spalle di via Antonio Caterino, adiacente a via Martiri delleFoibe; Di... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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