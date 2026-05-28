Un gruppo di ex studenti della classe 5B del liceo scientifico Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo si è ritrovato dopo trent’anni, riunendosi per una cena. La reunion ha visto la partecipazione di persone che avevano frequentato la scuola tra gli anni '90 e il 2000. L’evento si è svolto in un locale della zona, con i partecipanti che hanno condiviso ricordi e aggiornamenti sulla vita personale e professionale. Nessuna informazione su eventuali altri incontri futuri o dettagli specifici sulla cena.

La ex 5B del liceo scientifico Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo si è ritrovata dopo trent’anni dalla maturità per una cena-reunion. E oggi, tra chi fa il chimico, chi il farmacista, chi la direttrice di banca e chi l’insegnante, è bastato riunirsi intorno allo stesso tavolo perché tutto quel tempo trascorso si restringesse fino quasi a sparire. La serata è scivolata via tra fotografie ingiallite, aneddoti, vecchi soprannomi riemersi all’improvviso dalla memoria. C’erano quasi tutti. E il miracolo del ritrovarsi lo ha reso possibile una chat WhatsApp dal nome tutto programmatico — "Quelli della 5B" — che da settimane ribolliva di messaggi, orari da incastrare e immagini sgranate recuperate dai cassetti di casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Compagni di scuola di nuovo insieme, trent’anni dopo

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