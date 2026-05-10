Ex compagni di scuola di nuovo insieme | la 5D dei geometri si ritrova dopo oltre tre decenni

Venerdì sera, il gruppo di ex compagni di scuola della classe 5D dell’istituto tecnico per geometri di Forlì si è riunito dopo oltre tre decenni dal diploma. La riunione si è svolta con la partecipazione di diversi ex studenti, che hanno condiviso ricordi e esperienze di quegli anni. L’incontro ha avuto luogo nel rispetto delle misure di sicurezza adottate. La classe si era diplomata nel 1989.

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