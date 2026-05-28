Como Fabregas categorico | Non siamo ancora al livello di Milan Roma e Juventus

Cesc Fabregas ha dichiarato che il Como non ha ancora raggiunto il livello di Milan, Roma e Juventus. Durante una conferenza stampa, il giocatore ha affermato che la squadra sta lavorando per migliorare, ma attualmente non si può paragonare alle big del campionato. Le sue parole sono state pronunciate in risposta a domande sulla posizione e le ambizioni del club. Fabregas ha sottolineato l'importanza di lavorare con pazienza e costanza.

Cesc Fabregas si è espresso ai margini della conferenza stampa di fine stagione tenutasi al 'Senigallia'. Tra i vari temi trattati, l'allenatore spagnolo ha risposto anche a una domanda sul valore del Como messo a confronto con quelli di Milan, Juventus e Roma. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. "Nella prossima stagione affronteremo tre competizioni e allora parleremo di obiettivi. In ogni caso, noi vogliamo sempre vincere, indipendentemente da chi sia l'avversario di turno. Dobbiamo costruire una rosa competitiva muovendoci in base alle nostre reali possibilità economiche. Non siamo ancora al livello di club come Milan, Roma o Juventus, che possono permettersi investimenti e mercati di un altro profilo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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