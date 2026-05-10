Como Fabregas celebra la matematica Europa | Abbiamo fatto la storia e dobbiamo festeggiare Non siamo Milan Inter Juventus o Napoli siamo una squadra umile

Cesc Fabregas ha commentato con entusiasmo la vittoria contro il Verona che ha portato la squadra in Europa in modo matematico. La partita si è giocata allo stadio Bentegodi e il risultato ha rappresentato un traguardo importante per il club, che si distingue per la sua umiltà rispetto a grandi squadre italiane. Il centrocampista ha sottolineato l’importanza di festeggiare questa conquista storica. La gara ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei tifosi.

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