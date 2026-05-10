Cesc Fabregas ha contribuito alla prima qualificazione europea del Como 1907, portando il club a un traguardo che non aveva mai raggiunto prima. La squadra ha superato le fasi di qualificazione, segnando un momento storico per il club. Il centrocampista ha commentato che il Como non è paragonabile a grandi club come Inter, Milan o Juventus, sottolineando comunque il valore di questa conquista.

"> Como 1907 Fà Storia: Cesc Fabregas Celebra la Prima Qualificazione Europea. SASSUOLO, ITALIA – 17 APRILE: Cesc Fabregas, allenatore del Como 1907, osserva con attenzione prima del match di Serie A tra US Sassuolo Calcio e Como 1907 presso lo stadio Mapei, il 17 aprile 2026. (Foto di Alessandro SabattiniGetty Images) Dopo una stagione straordinaria, Cesc Fabregas esprime la sua gioia e il suo orgoglio per aver guidato il Como alla storica qualificazione europea. L’allenatore spagnolo ha sottolineato il desiderio della sua squadra di “volare ancora più in alto” prima della conclusione della stagione 2025-26, ma ha saputo mantenere i piedi per terra: “Non siamo Milan, Inter, Juventus o Napoli”.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fabregas scrive la storia col Como: “Non siamo Inter, Milan o Juventus”

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