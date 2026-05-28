Commissione parlamentare in visita a Pozzuoli e Bacoli

Una commissione parlamentare ha visitato ieri Pozzuoli e Bacoli, nei Campi Flegrei. Durante l’evento, sono stati esaminati aspetti legati alle attività locali e alle condizioni delle aree interessate. La visita ha coinvolto diverse zone e ha previsto incontri con rappresentanti delle comunità locali. La delegazione ha analizzato le problematiche di interesse pubblico e ha raccolto informazioni direttamente sul territorio. La giornata si è conclusa con un sopralluogo in alcune aree specifiche delle due città.

La Commissione, insediatasi nell’ottobre 2024 e composta da dieci deputati e dieci senatori in rappresentanza di tutte le forze politiche, ha iniziato la visita presso il Centro Operativo della Protezione Civile di Monterusciello. Qui i commissari hanno potuto constatare da vicino l’organizzazione predisposta in caso di emergenza e verificare lo stato di avanzamento delle opere previste dalle normative emanate per fronteggiare il fenomeno del bradisismo. Successivamente la delegazione parlamentare si è recata al Rione Terra, cuore storico e simbolico di Pozzuoli. Proprio lì era presente anche il portavoce del Comitato Pozzuoli Sicura, Ciro Di Francia, che ha deciso di raggiungere il luogo dell’incontro istituzionale nonostante non fosse stata accolta la richiesta ufficiale di un confronto diretto con la Commissione. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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