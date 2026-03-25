La Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico ha visitato oggi i quartieri di Forlì colpiti dall’alluvione. La delegazione, guidata dal parlamentare Pino Bicchielli, si è spostata nel territorio forlivese per approfondire le conseguenze dell’evento calamitoso. La visita si è svolta in una giornata di mercoledì, coinvolgendo le aree che hanno subito danni a causa delle intense precipitazioni.

Anche il territorio forlivese è stato visitato, nella giornata di oggi, mercoledì, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico Anche il territorio forlivese è stato visitato, nella giornata di oggi, mercoledì, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta dal parlamentare Pino Bicchielli. La commissione sarà in missione in Romagna anche domani, giovedì. Sono previsti sopralluoghi e audizioni con amministratori locali e rappresentanti di comitati. Nella giornata di mercoledì mattina la commissione ha fatto visita nel Cesenate, poi nel primo pomeriggio è giunta a Forlì per visitare i quartieri Cava, Romiti e San Benedetto e, infine, le aree di Villanova, in via Zignola e via della Croce, traversa di viale Roma lungo il fiume Ronco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Commissione parlamentare d'inchiesta in visita a Forlì nei quartieri colpiti dall'alluvione

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