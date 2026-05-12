La commissione parlamentare d' inchiesta sulle periferie visita il Talent Garden
La commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie ha visitato il Talent Garden, situato nel Parco dell’Infanzia di via Tavo, nel quartiere Villa del. La visita fa parte di un giro nelle aree urbane per valutare le condizioni di sicurezza e lo stato di degrado delle periferie cittadine. Durante l’ispezione, sono stati osservati gli spazi dedicati ai giovani e alle attività di innovazione, senza altri approfondimenti o commenti ufficiali.
La commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ha fatto tappa anche al Parco dell’Infanzia di via Tavo, per visitare il progetto “Talent Garden”, iniziativa dedicata ai giovani del quartiere Villa del.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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