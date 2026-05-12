La commissione parlamentare d' inchiesta sulle periferie visita il Talent Garden

La commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie ha visitato il Talent Garden, situato nel Parco dell’Infanzia di via Tavo, nel quartiere Villa del. La visita fa parte di un giro nelle aree urbane per valutare le condizioni di sicurezza e lo stato di degrado delle periferie cittadine. Durante l’ispezione, sono stati osservati gli spazi dedicati ai giovani e alle attività di innovazione, senza altri approfondimenti o commenti ufficiali.

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