Commissione di vigilanza su Casa Sollievo sindacati in attesa di convocazione | Vaticano unico interlocutore

I sindacati attendono una convocazione da parte del Vaticano, considerato l’unico interlocutore, dopo l’istituzione della Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza. Il rappresentante della Cisl Fp ha dichiarato di essere fiducioso e speranzoso di ricevere al più presto una chiamata ufficiale.

“Siamo fiduciosi e speranzosi di essere convocati quanto prima”. Così Giuseppe Mangiacotti, segretario territoriale della Cisl Fp commenta l’istituzione della Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza.“Chiedevamo di avere come unico interlocutore il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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