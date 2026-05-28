Casa sollievo Gumirato mette in chiaro le cose sulla Commissione di Vigilanza | Non è un commissariamento

Il 27 maggio, papa Leone XIV ha istituito una Commissione di indirizzo e vigilanza sulla fondazione che gestisce l'ospedale fondato da padre Pio da Pietrelcina. Gumirato ha chiarito che questa commissione non rappresenta un commissariamento, ma un organismo di supervisione. La commissione è stata creata con lo scopo di indirizzare e vigilare sull’operato della fondazione, senza assumere il controllo diretto della gestione.

Mercoledì 27 maggio Papa Leone XIV ha istituito una ‘Commissione di indirizzo e vigilanza’ sulla fondazione che gestisce l'ospedale fondato da padre Pio da Pietrelcina. A chiarirne il significato e il ruolo è Gino Gumirato, direttore generale della struttura e membro del Comitato Tecnico della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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