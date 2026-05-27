Il Papa ha istituito una Commissione di vigilanza sulla gestione della Casa Sollievo della Sofferenza, che si trova in difficoltà. La decisione è stata presa dopo che sono emersi problemi amministrativi e finanziari. La commissione avrà il compito di monitorare l’andamento dell’istituto e proporre soluzioni. La struttura, nota per le sue attività assistenziali, si trova sotto osservazione da parte delle autorità ecclesiastiche.

Nella crisi della Casa Sollievo della Sofferenza interviene il Papa. Leone XIV ha istituito una Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione ‘Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina’, l’ospedale privato di proprietà del Vaticano e fondato da Padre Pio a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. La decisione, comunicata dalla sala stampa della Santa Sede, arriva con un chirografo – un decreto papale – del Pontefice. La commissione avrà “il compito di analizzare la situazione attuale della Fondazione, individuare le migliori soluzioni per una sempre maggiore efficienza, efficacia e sostenibilità nel tempo della sua opera e della sua missione e per dare concreta attuazione alle soluzioni così individuate” e “sarà sciolta, esaurito il suo compito”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Casa Sollievo della Sofferenza in crisi, il Papa istituisce una Commissione di vigilanza

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