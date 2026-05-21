Commercio di prossimità | a Pisa bando per proprietari di locali sfitti e nuovi progetti imprenditoriali

Il Comune di Pisa ha avviato un nuovo bando rivolto ai proprietari di locali sfitti e a coloro che intendono proporre nuovi progetti imprenditoriali nel settore del commercio di prossimità. Questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio volto a sostenere le attività commerciali in centro e a favorire la riqualificazione degli spazi urbani. Le domande possono essere presentate da oggi, con l’obiettivo di favorire la riapertura di negozi e l’insediamento di nuove attività nel cuore della città.

Il Comune di Pisa, nell'ambito delle attività a sostegno del commercio e della rigenerazione urbana, ha attivato una serie di iniziative che prendono il via in questi giorni. E' stata pubblicata sul sito istituzionale la manifestazione d'interesse rivolta ai proprietari di fondi non utilizzati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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