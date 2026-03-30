A Latina si registra un aumento dei negozi chiusi e dei locali sfitti nel centro storico, segnalando una crisi nel settore del commercio di vicinato. La situazione interessa sia il capoluogo che le aree circostanti, con un rischio di desertificazione commerciale che si fa sempre più evidente. I dati ufficiali indicano una crescita delle attività chiuse negli ultimi mesi, evidenziando le difficoltà di questo settore.

L’analisi di Confesercenti che ha incontrato Comune e Regione per illustrare difficoltà e avanzare proposte. Tra le priorità, l’adozione del Piano del Commercio e misure per calmierare i canoni di locazione E’ un settore in difficoltà quello del commercio di vicinato, nel capoluogo pontino come anche nella provincia. E’ il quadro che è emerso nel corso del tavolo che sabato ha convocato Confesercenti Latina con Comune e Regione e nel corso del quale l’associazione ha espresso le proprie preoccupazioni per la situazione che stanno vivendo le attività. All’incontro hanno partecipato la sindaca di Latina Matilde Celentano, l’assessore alle Attività Produttive Antonio Cosentino e la presidente della Commissione competente, Simona Mulè. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Commercio di vicinato, rischio desertificazione a Latina. Aumentano i negozi chiusi in centro (e i locali sfitti)

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