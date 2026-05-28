Giovani appartenenti a un movimento di destra sono stati ripresi mentre facevano commenti antisemiti sui social. Donzelli ha dichiarato che tali comportamenti sono incompatibili con i valori del partito, ma ha aggiunto di essere contrario a ricevere lezioni da altri. La sinistra ha accusato il movimento di destra di aver alimentato il discorso antisemita, sostenendo che l’attenzione sul tema sia strumentale. Non ci sono state ulteriori sanzioni o interventi ufficiali.

La sinistra scopre improvvisamente l’antisemitismo in Italia, ma solo quando può usarlo come randello contro Giorgia Meloni. Così ieri a Montecitorio è andato in scena l’ennesimo processo politico costruito sulle chat private di alcuni militanti ed ex dirigenti di Fratelli d’Italia in Trentino, finite nel mirino dopo un’inchiesta del quotidiano Domani. Frasi gravi e politicamente imbarazzanti («peggio degli ebrei non so cosa possa esserci»), sotto la foto di David Parenzo. Pd, M5S e Avs hanno subito sfruttato il caso per attaccare il governo. A guidare l’assalto sono stati Debora Serracchiani, Riccardo Ricciardi ed Elisabetta Piccolotti, con richiesta di informativa urgente della premier. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Commenti antisemiti dei giovani di Fdi. Donzelli: incompatibili, ma no a lezioni

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