Fdi Donzelli | antisemiti sono incompatibili con noi ma non prendiamo lezioni da sinistra

Un messaggio pubblicato dal quotidiano “Domani” mostra una chat con insulti anche verso il partito di appartenenza, ma non contiene messaggi antisemiti. Il portavoce di un partito di destra ha dichiarato che i messaggi antisemiti sono incompatibili con la loro posizione e che non intendono prendere lezioni da altri schieramenti politici.

Roma, 27 mag. (askanews) – “La chat pubblicata dal ‘Domani’ su cui sarebbero girati messaggi antisemiti non è di Fratelli d’Italia, tant’è che nelle conversazioni ci sono insulti anche al nostro partito. Faremo comunque le dovute verifiche: chi ha scritto quelle frasi non è compatibile con noi. Ma sia chiaro che non accettiamo in alcun modo lezioni dalla sinistra italiana.Chi arriva ad invitare in Parlamento i fiancheggiatori dei terroristi antisemiti di Hamas e non ha proferito parola sugli attacchi e gli episodi di violenza che abbiamo visto acuirsi in questi ultimi mesi contro le comunità ebraiche dovrebbe avere la decenza di rimanere in silenzio”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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