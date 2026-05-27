Commenti antisemiti nella chat dei Fratelli d’Italia in Trentino la premier tace e Donzelli minimizza Intanto i meloniani disertano la cerimonia per Matteotti
Nella chat dei membri di Fratelli d’Italia in Trentino sono stati trovati commenti antisemiti, ma la premier non ha commentato e un esponente del partito ha minimizzato la vicenda. Nel frattempo, alcuni membri del partito hanno scelto di non partecipare a una cerimonia in ricordo di Matteotti. Tre anni fa, il movimento giovanile del partito era stato coinvolto in un’inchiesta di Fanpage per episodi di antisemitismo.
Tre anni fa furono i giovani di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, a finire su tutti i media italiani per episodi di antisemitismo, documentati dall’inchiesta di Fanpage “Gioventù Meloniana”. Ieri invece nella tempesta sono finiti i loro parenti più grandi, grazie al quotidiano Il Domani, che nel pezzo “ Peggio degli ebrei non so cosa possa esserci. La chat shock di Fdi ”, ha svelato i discorsi antisemiti degli esponenti trentini del partito di Giorgia Meloni. Le frasi antisemite dei dirigenti FdI contro Parenzo. Nell’articolo si citano alcune frasi come “leccaculo dei giudei” o “ad averci le palle, le cose sarebbero diverse”, apparse in una chat di dirigenti di FdI. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Notizie e thread social correlati
Donzelli a Chieti per la presentazione della lista di Fratelli d'ItaliaGiovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, è arrivato a Chieti per partecipare alla presentazione della lista del...
La carica di Donzelli ai meloniani: "FdI garanzia del buon governo. Sinistra in disaccordo su tutto"Un esponente di partito ha dichiarato che il loro obiettivo è presentarsi come garanzia di un buon governo, accusando la sinistra di essere in...
Temi più discussi: Bufera su FdI: frasi antisemite nella chat di Zanetti; I messaggi antisemiti di FdI in Trentino: Non so cosa ci sia peggio degli ebrei, Giudei leccac...; FdI, Bonelli: Dalle chat antisemite emerge il volto ipocrita della destra di Meloni; Chat antisemite in Trentino, Donzelli nega: Non sono di FdI. Pd trentino all'attacco.
Insulti agli ebrei e commenti antisemiti nella chat di Fratelli d'Italia in Trentino: Frasi fuori contesto x.com
Chat antisemite di Fratelli d'Italia in Trentino. Le opposizioni chiedono un’informativa di MeloniCaso politico dopo gli screenshot pubblicati da Domani con presunti messaggi antisemiti attribuiti a dirigenti locali di FdI. I diretti interessati negano ... huffingtonpost.it
FdI Trentino, nella chat commenti antisemiti e insulti alla comunità ebraica: scoppia la buferaScoppia la polemica in Fratelli d’Italia Trentino dopo screenshot controversi: accuse di antisemitismo, repliche dei coinvolti. blitzquotidiano.it