Commenti antisemiti nella chat dei Fratelli d’Italia in Trentino la premier tace e Donzelli minimizza Intanto i meloniani disertano la cerimonia per Matteotti

Notizia in breve

Nella chat dei membri di Fratelli d’Italia in Trentino sono stati trovati commenti antisemiti, ma la premier non ha commentato e un esponente del partito ha minimizzato la vicenda. Nel frattempo, alcuni membri del partito hanno scelto di non partecipare a una cerimonia in ricordo di Matteotti. Tre anni fa, il movimento giovanile del partito era stato coinvolto in un’inchiesta di Fanpage per episodi di antisemitismo.