Commenti antisemiti nella chat dei Fratelli d’Italia in Trentino la premier tace e Donzelli minimizza Intanto i meloniani disertano la cerimonia per Matteotti

Da lanotiziagiornale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella chat dei membri di Fratelli d’Italia in Trentino sono stati trovati commenti antisemiti, ma la premier non ha commentato e un esponente del partito ha minimizzato la vicenda. Nel frattempo, alcuni membri del partito hanno scelto di non partecipare a una cerimonia in ricordo di Matteotti. Tre anni fa, il movimento giovanile del partito era stato coinvolto in un’inchiesta di Fanpage per episodi di antisemitismo.

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Tre anni fa furono i giovani di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, a finire su tutti i media italiani per episodi di antisemitismo, documentati dall’inchiesta di Fanpage “Gioventù Meloniana”. Ieri  invece nella tempesta sono finiti i loro parenti più grandi, grazie al quotidiano Il Domani, che nel pezzo “ Peggio degli ebrei non so cosa possa esserci. La chat shock di Fdi ”, ha svelato i discorsi antisemiti degli esponenti trentini del partito di Giorgia Meloni. Le frasi antisemite dei dirigenti FdI contro Parenzo. Nell’articolo si citano alcune frasi come “leccaculo dei giudei” o “ad averci le palle, le cose sarebbero diverse”, apparse in una chat di dirigenti di FdI. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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