Comicopoli a Montopoli un festival tutto da ridere con grandi nomi della comicità italiana
A Montopoli in Val d’Arno si tiene la quinta edizione di Comicopoli, il festival della comicità. L’evento, diretto da Katia Beni, si svolge nel centro storico, tra piazze, giardini, vicoli e terrazze. La manifestazione ospita grandi nomi della comicità italiana. La kermesse si svolge su più location del paese, con spettacoli e iniziative dedicate al genere. La festa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e durerà fino a data da definirsi.
Tutto pronto per la quinta edizione di Comicopoli, il festival della comicità con la direzione artistica di Katia Beni, pronto a tornare nella splendida cornice del centro storico di Montopoli in Val d’Arno (Pisa), invadendone piazze, giardini, vicoli e terrazze affacciate su un panorama. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie e thread social correlati
Nasce il Pesto Music Festival: quattro appuntamenti con grandi nomi della scena jazz internazionaleA Genova si annuncia il debutto del Pesto Music Festival, una rassegna dedicata alla musica dal vivo con quattro eventi programmati.
Le riprese di Comedy Central al teatro Juvarra di Torino: sul palco i grandi talenti della comicità italianaDal 31 marzo all’1 e 2 aprile, il teatro Juvarra di Torino ospiterà le registrazioni della nona edizione di Comedy Central Presents, uno degli...
Covatta, Francini, Bizzarri, Pantani: Montopoli è pronta per 'Comicopoli'Tutto pronto per la quinta edizione di Comicopoli, il festival della comicità con la direzione artistica di Katia Beni, pronto a tornare nella splendida ... gonews.it
Luca Bizzarri, Ubaldo Pantani e Chiara Francini a 'Comicopoli' 2026Tutto pronto per la quinta edizione di Comicopoli, il festival della comicità per la direzione artistica di Katia Beni, pronto a tornare nella splendida cornice del centro storico di Montopoli in Val ... gonews.it