Comicopoli a Montopoli un festival tutto da ridere con grandi nomi della comicità italiana

Notizia in breve

A Montopoli in Val d’Arno si tiene la quinta edizione di Comicopoli, il festival della comicità. L’evento, diretto da Katia Beni, si svolge nel centro storico, tra piazze, giardini, vicoli e terrazze. La manifestazione ospita grandi nomi della comicità italiana. La kermesse si svolge su più location del paese, con spettacoli e iniziative dedicate al genere. La festa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e durerà fino a data da definirsi.