Nasce il Pesto Music Festival | quattro appuntamenti con grandi nomi della scena jazz internazionale

A Genova si annuncia il debutto del Pesto Music Festival, una rassegna dedicata alla musica dal vivo con quattro eventi programmati. La manifestazione prevede l’intervento di artisti di rilievo sia della scena jazz italiana sia internazionale. La città si prepara ad accogliere questi concerti che coinvolgeranno artisti di spicco del panorama musicale.

Genova si prepara ad accogliere una nuova e prestigiosa rassegna musicale: nasce il Pesto Music Festival, un appuntamento dedicato alla grande musica dal vivo che porterà in città alcuni tra i più importanti protagonisti della scena jazz internazionale e italiana. Un Festival fortemente voluto da Fondazione Carige sotto la direzione artistica di Zenart Management, patrocinato da Regione Liguria e in collaborazione con il Teatro Carlo Felice. Il festival si svolgerà tra il 16 marzo e il 7 giugno e avrà come sedi il Teatro della Gioventù e il Teatro Carlo Felice, due luoghi simbolo della vita culturale genovese. Il Pesto Music Festival nasce con l’obiettivo di offrire al pubblico esperienze musicali di altissimo livello, favorendo l’incontro tra linguaggi, generazioni e sensibilità artistiche diverse, in un clima di condivisione e ascolto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

A quali musicisti piace la pasta al pesto Il PESTO MUSIC FESTIVAL apre in grande stile con il concerto BLICHER - HEMMER - GADD! Quando e dove LUNEDÌ 16 MARZO - ORE 20.30 - TEATRO DELLA GIOVENTÙ - GENOVA Biglietti in vendita - facebook.com facebook