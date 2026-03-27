Dal 31 marzo all’1 e 2 aprile, il teatro Juvarra di Torino ospiterà le registrazioni della nona edizione di Comedy Central Presents, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della comicità italiana. Le serate, che inizieranno alle 20:45, vedranno sul palco alcuni dei principali talenti del settore. I sei nuovi speciali saranno trasmessi successivamente sul canale 129 di Comedy Central.

Comedy Central presents arriva anche quest'anno al Teatro Juvarra di Torino dove il 31 marzo, l’1 e 2 aprile dalle 20:45 si terranno le registrazioni della nona attesissima edizione di Comedy Central Presents, che torna con 6 nuovi SPECIALI, in onda prossimamente su Comedy Central (canale 129 di SKY, 121 di Sky Glass e in streaming su NOW).Appuntamenti imperdibili che vedranno esibirsi sul palco i grandi talenti della comicità italiana in tre serate dalle risate assicurate:- Martedì 31 marzo: Gianluca “Scintilla” Fubelli & Federica Camba e Federico Basso- Mercoledì 1 aprile: Yoko Yamada e Alice Mangione- Giovedì 2 aprile: Filippo... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Le riprese di Comedy Central al teatro Juvarra di Torino: sul palco i grandi talenti della comicità italiana

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