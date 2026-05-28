Com' è triste Venezia

Un incendio ha distrutto un magazzino nel porto, causando danni stimati in oltre un milione di euro. Le fiamme sono divampate alle 2 di notte e sono state domate dopo tre ore di intervento. Nessuna persona è rimasta ferita. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre. La polizia sta indagando sulle ragioni dell’incendio.

Una regola aurea della politica è quella di far discendere qualsiasi analisi dai numeri. Al di là dello spin, dei social media manager, degli influencer, degli opinionisti e della propaganda elettorale, i numeri non mentono. Tra i 118 comuni sopra i 15.000 abitanti al voto, il centrosinistra ha. 🔗 Leggi su Today.it

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Come È Triste Venezia

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