Venezia si è presentata come scenario di una manifestazione politica che ha coinvolto esponenti di diverso orientamento. Schlein e Conte hanno partecipato a un evento nel centro storico, dove si sono verificati momenti di tensione tra i partecipanti. La presenza delle forze dell’ordine è stata rafforzata per gestire eventuali scontri. Nessuna notizia di incidenti o feriti, ma la situazione ha richiesto un intervento di controllo. La manifestazione si è conclusa senza ulteriori sviluppi.

Tristissima Venezia per il campo largo, campanellone d’allarme che dice che la strada è lunga e forse si sono irragionevolmente stappate troppo presto le bottiglie di champagne dopo il referendum sulla giustizia. Un po’ d’aria per Giorgia Meloni per una vittoria che non era affatto scontata, anzi, poiché per il dopo-Brugnaro si prevedeva il ritorno del centrosinistra. Ma il candidato della destra Simone Venturini ha vinto al primo turno surclassando il rivale Andrea Martella, Pd corrente di sinistra vicina a Elly Schlein. È andato male il Movimento Cinque Stelle, male Casa Riformista. D’improvviso, ci si accorge che è mancato tutto. La sinistra non è in buona salute, l’economista liberista Michele Boldrin, candidato autonomo dai poli, non è andato granché bene. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Com’è triste Venezia per Schlein e Conte (e ora ci sarà da remare)

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