Com’è triste Venezia per il Pd

A Venezia, il centrodestra ha ottenuto la vittoria al primo turno con Simone Venturini, superando le previsioni dei sondaggi. La sconfitta di Elly Schlein segna la fine di un ciclo di 12 anni per il centrosinistra nella città. Nel frattempo, anche a Reggio Calabria il partito di maggioranza ha perso, chiudendo un’epoca lunga più di un decennio. La vittoria di Venturini ha compromesso i sogni di una rimonta per il centrosinistra.

In Laguna il centrodestra vince al primo turno con Simone Venturini ribaltando i sondaggi e annegando i sogni di rimonta di Elly Schlein, che perde, dopo 12 anni, anche Reggio Calabria. E non può gioire nemmeno per il successo di Vincenzo De Luca (suo avversario) a Salerno. Come è triste Venezia per il Pd. Nelle scorse settimane la sinistra ha inseguito il sogno di una remuntada in Laguna, una vittoria che dopo il No alla riforma della Giustizia spianasse la strada a una marcia trionfale verso le prossime elezioni politiche. Il voto nel capoluogo veneto era il tassello indispensabile a sostenere la narrazione di un vento che non gonfia più le vele di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Come È Triste Venezia

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