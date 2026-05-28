Come sta il 13enne precipitato da una finestra nel Frusinate | migliorano le sue condizioni al Bambino Gesù di Roma

Il tredicenne che era caduto da una finestra nel Frusinate è stato trasferito al Bambino Gesù di Roma, dove le sue condizioni sono in miglioramento. Ora è sveglio e si trova fuori pericolo, anche se la prognosi resta riservata. La caduta è avvenuta nel cortile della sua abitazione, dopo essersi sporto dalla finestra.

Il tredicenne è sveglio e fuori pericolo, anche se la prognosi resta riservata. Era caduto nel cortile della sua abitazione dopo essersi sporto da una finestra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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