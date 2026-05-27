Belen è stata dimessa dall’ospedale, accompagnata da Cecilia e Stefano De Martino. I vicini hanno chiamato i soccorsi, e lei è stata ricoverata in seguito a un problema di salute. Stefano e Cecilia sono stati presenti durante il ricovero. Mediaset ha rifiutato di commentare eventuali dettagli sulla sua condizione o sulla copertura mediatica. La showgirl ha lasciato la struttura senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

La chiamata dei vicini, il ricovero accompagnata da Cecilia e Stefano, le dimissioni e quel no di Mediaset: cos'è successo a Belen Lunedì mattina alle 4 sono iniziati i primi rumori: urla e oggetti lanciati, che i vicini in zona Brera a Milano hanno sentito bene,ci è voluto poco a ricondurre quella confusione all’abitazione di Belen. Alle 7, dopo 3 ore di urla e spavento, e dopo averla vista anche camminare sul balconcino, sono state chiamate le forze dell’ordine. Sul posto sono giunte due volanti della polizia, un’ambulanza e i vigili del fuoco. Ci è voluto molto prima che la showgirl uscisse dalla sua abitazione.A convincerla un’amica, al telefono, così ha deciso di aprire ai vigili, che hanno trovato la casa a soqquadro, e l’hanno portata via in ambulanza, in codice giallo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belen dimessa dall’ospedale: l’aiuto di Stefano De Martino e il retroscena su Mediaset

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Belen dimessa dall'ospedale, come sta la showgirl: «È in buone condizioni»

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