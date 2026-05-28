come si vive prigioniero da uomo libero

In poche ore, la vita di un uomo è cambiata radicalmente senza preavviso. La sua condizione è passata da quella di persona libera a quella di prigioniero. La trasformazione è avvenuta in breve tempo, lasciando il soggetto senza anticipi o spiegazioni. La narrazione descrive un passaggio improvviso e totale da uno stato di libertà a uno di detenzione, senza dettagli sulle circostanze o sui motivi di questa svolta.

Succede. Ma non sai cosa realmente ti sta per succedere. Nel giro di una mezza giornata la mia vita è cambiata. La minaccia. Quella minaccia. Ti telefona il Prefetto Claudio Sgaraglia, pensi sia una cosa di routine, una notizia che ha bisogno dell’attenzione del direttore del giornale, un appuntamento istituzionale, ma improvvisamente arriva un colpo di vento gelido che sbatte le imposte: «Devo metterti sotto tutela». Protesto: «Non voglio la scorta, non l’ho mai chiesta, sollecitata, desiderata. Non fa parte del mio stile di vita». Replica secca: «Non puoi decidere tu, è necessario, ora passa da te il questore e ti spiega tutto». Clic. Cerco di riordinare le idee, trovare una via d’uscita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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