L’Italia del calcio è spesso accusata di adottare modelli già sperimentati, come quello di Gasperini con il suo sistema uomo contro uomo. Secondo un articolo di Libero, questa tendenza si riscontra anche all’estero, dove l’assenza di innovazione nel calcio italiano viene evidenziata. Claudio Savelli, nel suo scritto, analizza questa realtà senza approfondire le ragioni dietro tali scelte.

Ormai in Serie A il 90% della squadre gioca così. L'esempio di Atalanta-Bayern: continuiamo a limitare chi funziona, mentre il mondo là fuori ha già trovato rimedi e soluzioni Db Bergamo 10032026 - Champions League Atalanta-Bayern Monaco foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Raffaele Palladino Su Libero Claudio Savelli scrive della mancanza di innovazione nel calcio italiano. Scrive che il calcio italiano è indietro anche sulla tattica. Che appena uno funziona, Gasperini e la sua Atalanta, tutti lo imitano. Ma all’estero ci hanno studiato e capito e hanno preso le contromisure. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Italia del calcio sa solo copiare, ora copia Gasperini e il suo uomo contro uomo. All’estero lo hanno capito (Libero)

