Hantavirus c’è la conferma | sulla nave da crociera il ceppo che si trasmette da uomo a uomo

È stata confermata la presenza di un ceppo di hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius, che può essere trasmesso da persona a persona. L'informazione è stata comunicata in seguito ai casi di malattia registrati a bordo. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato le procedure di controllo e prevenzione. Nessun dettaglio sui numeri esatti dei contagi è stato reso pubblico.

(Adnkronos) – L'hantavirus che ha colpito alcuni pazienti della MV Hondius può essere trasmesso da uomo a uomo. Il ministero della Salute sudafricano ha comunicato che in due dei passeggeri della nave da crociera, che erano stati portati nel Paese nei giorni scorsi, è stato riscontrato il raro ceppo Andes, noto per la sua capacità. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Il ceppo di hantavirus sulla nave da crociera «è quello che si trasmette tra esseri umani»Il ceppo di hantavirus rilevato in uno dei passeggeri della nave da crociera MV Hondius evacuata in Sudafrica è quello andino, trasmissibile tra... L’Oms: ‘Possibile trasmissione dell’hantavirus da uomo a uomo sulla nave da crociera’ABBONATI A DAYITALIANEWS I sospetti di contagio tra passeggeri L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha segnalato la possibile trasmissione da... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nave da crociera in quarantena a largo di Capo Verde: confermati due casi di hantavirus. La Spagna autorizza l'attracco alle Canarie; Allarme su una nave da crociera, 3 morti nell'Atlantico per hantavirus: tra le vittime un coppia. L'Oms conferma l'epidemia; Hantavirus, gli esperti: Trasmesso dai topi, difficile il contagio tra persone. Ma non c’è cura; Hantavirus sulla nave da crociera, l'Oms conferma morti e contagi: si valuta l'evacuazione o lo sbarco alle Canarie. «Hantavirus, sulla nave il ceppo delle Ande: l'unico che si trasmette da uomo a uomo». Primo contagio nato su un volo: si cercano 80 passeggeriIl ceppo di hantavirus rilevato su uno dei passeggeri della nave da crociera evacuata in Sudafrica è quello delle Ande, l'unico trasmissibile tra esseri umani: lo ha dichiarato ... ilmattino.it Hantavirus sulla nave da crociera, l'Oms conferma morti e contagi: si valuta l'evacuazione o lo sbarco alle CanarieTre le vittime e almeno sei le persone coinvolte nel focolaio al largo di Capo Verde. La situazione è considerata delicata e le prossime ore saranno decisive per la gestione del rischio per il resto d ... today.it È ricoverato e isolato a Zurigo un passeggero risultato positivo alla variante sudamericana dell'hantavirus dopo una crociera, ma secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica non sussiste alcun pericolo per la popolazione. - facebook.com facebook "Il rischio per la salute pubblica globale legato alla comparsa di un focolaio di hantavirus a bordo della Mv Hondius rimane a oggi basso". Lo afferma su X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. #ANSA x.com