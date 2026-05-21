Il mondo dell’informazione digitale sta vivendo un cambiamento radicale, con nuove strategie che si affacciano nel campo delle relazioni pubbliche online e della consapevolezza del marchio. In questo scenario, strumenti come TiLinko si propongono come nuove frontiere per rafforzare l’autorità delle aziende, sfruttando le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale e dalle ricerche online. La data di riferimento è il 21 maggio 2026, quando si registra un momento di svolta nel modo di comunicare e di costruire presenza digitale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Roma, 21 Maggio 2026. Il panorama dell’informazione digitale sta attraversando una delle trasformazioni più radicali dalla nascita del World Wide Web. Per oltre due decenni, la visibilità di un’impresa è stata indissolubilmente legata alle dinamiche dei motori di ricerca tradizionali. Ottimizzare la presenza online significava principalmente scalare la pagina dei risultati di Google attraverso parole chiave e link esterni. Tuttavia, nel contesto tecnologico odierno, l’utente moderno sta progressivamente sostituendo la classica ricerca a elenco con l’interazione diretta e conversazionale offerta dai Large Language Models (LLM). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - TiLinko: digital PR e brand awareness e la nuova frontiera dell’autorità aziendale nell’era delle AI Search

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