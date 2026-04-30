Calciatori imprenditori ed escort | gli affari delle agenzie di PR che governano le notti di lusso a Milano

A Milano, alcune agenzie di pubbliche relazioni si occupano di organizzare eventi e serate per calciatori e imprenditori nei locali della movida. Queste agenzie coordinano l’ingaggio di professionisti del settore dell’intrattenimento e si occupano di gestire le attività legate alle serate di lusso in città. Le loro operazioni coinvolgono anche il contatto con escort e altri professionisti del settore dell’intrattenimento.

Sono le agenzie di pr che si occupano di organizzare le serate di calciatori e imprenditori nei locali della movida di Milano. Per il proprio cliente scelgono il ristorante di lusso più adatto, gli procurano la giusta compagnia al tavolo e pianificano il dopocena. Fanpage.it spiega come funziona il sistema che ciclicamente finisce al centro delle indagini della Procura.🔗 Leggi su Fanpage.it

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