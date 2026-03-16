Il metodo genitoriale che unisce Kate Middleton e Lady Diana

Kate Middleton si ispira a Lady Diana nel metodo genitoriale che adotta con i suoi figli, George, Louis e Charlotte, cercando di creare un equilibrio tra educazione e libertà. La duchessa si impegna a trasmettere valori e attenzione, facendo attenzione alle esigenze dei bambini e adottando uno stile di gestione che combina cura e rispetto. La sua scelta di educare i figli riflette un approccio vicino a quello adottato dalla defunta principessa.

«A volte mangiavano al fast food, come le normali famiglie con figli» Che si tratti dei suoi look sofisticati e minimalisti o dell’educazione dei suoi figli, Kate Middleton si ispira molto a Lady D. Darren McGrady, che ha lavorato per l’allora Principessa del Galles dal 1993 al 1997, ricorda numerosi aneddoti della sua vita, tra cui un rito sacro che coltivava con i suoi due figli, il principe Harry e il principe William. A suo dire, come riportato dall’edizione britannica di Marie Claire, «ogni sabato sera, Lady Diana si sedeva davanti alla televisione con i suoi due ragazzi e cenava con loro, come se tutto fosse normale». Benché la loro... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il metodo genitoriale che unisce Kate Middleton e Lady Diana Articoli correlati Kate Middleton e quegli orecchini Cartier a Natale: il dettaglio fashion che parla (ancora) di DianaNatale a Sandringham, cappotti perfetti, sorrisi controllati e… un dettaglio minuscolo ma potentissimo. In occasione della tradizionale Christmas Morning Service alla chiesa di Sandringham, Kate Middleton ha scelto un look che unisce tradizione, sobrietà ed eleganza italiana.In occasione della tradizionale Christmas Morning Service alla chiesa di Sandringham, Kate Middleton ha scelto un look che unisce tradizione,...